Policija intervenirala zaradi nasilja v družini

NOVA GORICA – V nedeljo so policisti na območju UE Nova Gorica obravnavali sum nasilja v družini. Da bi zaščitili žrtve, so 53-letnemu moškemu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije in o tem obvestili pristojne institucije.

Policisti bodo moškega kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.