Policija ga je zasačila

STRAŽA PRI RAKI – Med nadzorom prometa v Straži pri Raki so policisti v petek dopoldne ustavili voznika osebnega avtomobila renault clio.

Med postopkom so ugotovili, da 51-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.