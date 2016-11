Policija ga je ustavila, potem pa se je začelo

MARIBOR – V petek ob 23. uri je policijska patrulja v Mariboru obravnavala 26-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake opitosti.

Ker je odklonil preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled in ker se je do policistov nedostojno vedel, so mu odredili pridržanje do streznitve.

Izdali so mu plačilni nalog in podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče za prekrške, so sporočili iz PU Maribor.