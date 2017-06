Policija ga je našla

JESENICE – Neki moški je v petek pozno popoldne poklical jeseniške policiste in sporočil, da je na parkirišču opazil avtomobil in v vratih kontaktne ključe.

Policisti so pozabljivega lastnika izsledili in ga opozorili na izvajanje samozaščitnih ukrepov, so sporočili iz PU Kranj.