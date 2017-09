Policija čez mejo za ubežnikom

UJELI SO GA

OSP – V ponedeljek ob 15.44 so italijanski varnostni organi slovenske policiste obvestili, da po sporazumu o čezmejnem zasledovanju zasledujejo pobeglega voznika kolesa z motorjem, ki je zapeljal prek državne meje. Ustavili so ga pri Ospu.

Na kraju so ugotovili, da gre za 53-letnega državljana Italije. Moped, s katerim je pobegnil prek državne meje, ni bil registriran. Odvzeli so mu registrske tablice, ki jih bodo poslali italijanskim varnostnim organom. Poleg tega ni imel dokumentov za prestop državne meje, zato so mu izdali plačilni nalog, poroča PU Koper.