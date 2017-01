Poleg drvarnice zgorela tudi ograja

ČRNOVA – V torek ob 15.32 je v naselju Črnova v občini Velenje zagorelo v drvarnici.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, Bevče in Vinska Gora, ogenj pogasili ter pregledali objekt in okolico s termokamero. Drvarnica je v celoti uničena, prav tako tudi okoli 15 metrov lesene ograje, poroča uprava za zaščito in reševanje.