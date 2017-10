Poledenela tla kriva, da je obtičal na poti proti Kredarici

KRANJSKA GORA – Danes ob 12.55 je na markirani poti iz smeri Staničeve koče proti Kredarici zaradi poledenelih tal obtičal planinec.

Posredovali so gorski reševalci GRS Mojstrana, združena ekipa HNMP GRZS in helikopter SV ter moškega z vitlom dvignili v helikopter in odpeljali v dolino.