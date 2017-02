Poledenela avtocesta kriva za nesrečo: trčilo pet vozil in še tovorno

JASNOVNIK, LOČICA – V četrtek ob 19.20 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti med predoroma Jasovnik in Ločica. V prometni nesreči je bilo udeleženih pet osebnih in eno tovorno vozilo. Do nesreče je prišlo zaradi poledenelega vozišča.

V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta v smeri proti Celju več kot dve uri zaprta, so sporočili iz PU Celje.