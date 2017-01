Pol leta v hladilnici, zdaj so jo le pokopali

BEOGRAD, TRST – Ne le popolnoma bizaren, celo naravnost butalski birokratski zaplet je le dobil razplet in 38-letna Srbkinja Slavica Kostić, ki so jo junija našli umorjeno v Sloveniji, je končno našla svoj mir. Potem ko je njeno truplo dolge mesece ležalo v tržaški mrtvašnični hladilnici, so se italijanski organi prejšnji mesec le odločili, da zanjo izdajo posmrtni potni list, svojci pa so jo šele nato smeli prevzeti ter odpeljati v domovino, kjer so jo pokopali na pokopališču v Kučevu, je za tamkajšnja občila potrdila njena mati Milada. »Skoraj osem mesecev sem čakala, da mi jo vrnejo in da zdaj vsaj vem, kje ima grob. Redno ga obiskujem, odnesem ji rože in posedim ob njej.«

