Pokukali so v mercedesa in v njem našli ...

LJUBLJANA – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v soboto v večernem času na počivališču Barje preverili kombinirano vozilo mercedes-benz z nameščenimi poljskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil romunski državljan.

Pri pregledu tovora so ugotovili, da je v vozilu naloženih deset različnih športnih koles višjega cenovnega razreda ter pet razstavljenih motornih koles znamk Ducatti, BMW, Yamaha, Gagiva, Avgusta.

Zaradi suma, da so kolesa in motorna kolesa odtujena (voznik ni imel listin o lastništvu ali drugih listin, iz katerih bi bila razvidna pravica do imetja), so jih zasegli. Med postopkom so ugotovili, da je motorno kolo znamke Avgusta zabeleženo kot odtujeno v Italiji.

Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja, prav tako pa nadaljujejo zbiranje obvestil o izvoru ostalih predmetov. Pri tem sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi, so sporočili iz PU Ljubljana.