Pokradli za več tisoč evrov

RATEŽ – V Ratežu je v petek popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, je pa povzročil za okoli 1000 evrov škode. Na istem območju je v nedeljo nekdo vlomil v zidanico. Odtujil je prehrambne izdelke in poškodoval notranjost objekta. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.



V naselju Križišče na območju Krškega je v noči na soboto nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Škode je za več kot 8000 evrov.

V Herinji vasi je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnika oškodoval za 2000 evrov, so sporočili iz PU Novo mesto.