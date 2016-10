Pokojni nimajo miru

LJUBLJANA, GROSUPLJE – V dneh pred prvim novembrom se po izkušnjah iz minulih let ob pokopališčih poveča število tatvin in tudi vlomov v parkirana vozila. Zaradi tega tudi policisti pogosteje pogledajo k zadnjim počivališčem. Tako je ponedeljkovo popoldne pozornost varuhov reda in miru pri pokopališču v Mirni Peči s sumljivim vedenjem pritegnil 36-letni moški v avtomobilu. Pokukali so mu v avto in ostrmeli ob pogledu na na sedež položeno avtomatsko puško z nabojnikom, zraven pa še na nekaj malega konoplje. Seveda so mu oboje zaplenili, za kakšen namen je lastnik omenjeno potreboval pri pokopališču, pa je – vsaj za javnost – ostalo vprašanje brez odgovora.



Veliki brat pa slep



Uvodni primer izstopa od običajnih, ki pretežno govorijo o plenjenju grobov. Z njih kradejo vse, kar se da obrniti v zaslužek, četudi še tako skromen. Na udaru so predvsem kovinski predmeti. Lomijo jih s silo, brezobzirno, najpogosteje menda z brcami.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«