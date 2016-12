Pokojna se mu je zdela še topla

CELJE – Na okrožnem sodišču v Celju se nadaljuje sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki je lani, v noči na 27. december, umoril svojo partnerico Lidijo Škratek, s katero sta se sicer par dni prej dogovorila, da se bosta razšla, saj je Škratkova že imela drugega partnerja. Včeraj so bili zaslišani tudi nekateri znanci, ki so Bajdeta in Škratkovo poznali le bežno, pa tudi Nina Schmidhofer, ki je dejala, da je nekaj časa prijateljevala in se družila z Lidijo. Obe sta bili doma s Koroškega, bili pa sta si celo tako blizu, da je pred petimi leti Schmidhoferjeva teden dni preživela z Lidijo v stanovanju v Velenju, ki sta si ga uredila skupaj z Bajdetom. To je bilo v času, ko je bil na prestajanju zaporne kazni.



Ko sta Bajde in Škratkova v Gabrkah pri Šoštanju nekaj tednov pred tragičnim dogodkom odprla gostilno Pijana klet, pa je Schmidhoferjeva kdaj tudi delala tam. Zato je sodnika Zorana Lenovška, ki predseduje petčlanskemu velikemu senatu, zanimalo, kaj ve o razmerju med Škratkovo in Bajdetom. Kot je Schmidhoferjeva pojasnjevala pred sodnim senatom, naj bi ji Lidija že poleti 2012 večkrat omenila, da je bila deležna kakšne klofute od Bajdeta ali jo je kdaj boksnil v rebra. Že v preiskavi je povedala, da se Lidija in Romeo menda nista najbolje razumela, ker da je bil Bajde zelo ljubosumen, in da se je bala, da jo bo ubil. Prav tako je v preiskavi povedala, da je Lidiji svetovala, naj gre v varno hišo in Bajdeta prijavi. »A jaz tega, ali je bilo kaj res, ne vem, tako mi je povedala,« je še dejala Schmidhoferjeva. Dejala je še, da naj bi se prepirala tudi lani, na odprtju gostilne. Sploh pa se ji je vtisnil v spomin pretep Bajdeta z dvema šoferjema, ko sta se Lidija in Nina zaklenili v gostilno, da ne bi še onidve kakšne »pokasirali«, kot je dejala. Ko pa je Bajde sam vprašal Nino, kdo je takrat sprožil prepir in pretep, je ta priznala, da eden od šoferjev.



Včeraj je na sodišču spregovoril tudi zdravnik Aleš Kajtna, ki je bil usodne noči, ko se je zgodil umor, dežuren. Povedal je, da ga je v zgodnjih jutranjih urah zbudil medicinski tehnik, češ da naj nemudoma pride na parkirišče. »Ko sem prišel ven in odšel do avtomobila na parkirišču, je bila pokojna ob avtu, obtoženi pa je sedel zraven nje. Najprej sem opravil kratek pregled in takrat se mi je zdelo, da je še topla. Pripeljali smo voziček, jo dali nanj in prepeljali v dežurno ambulanto, kjer pa sem hitro ugotovil, da ne kaže več znakov življenja. Zato sem že po minuti odnehal z reanimacijo oziroma masažo srca. Zatem smo pregledali tudi obtoženega, a gre za standardni postopek v takih primerih, pri čemer so bili v zdravstvenem domu ves čas prisotni kriminalisti,« je senatu pojasnjeval Kajtna. Opisal je poškodbe, ki jih je opazil na pokojni. »Imela je poškodovano glavo, opažena je bila krvavitev iz levega ušesa, udarnine za ušesom, imela je tudi znake prijema na vratu,« je Kajtna opisal tudi že v preiskavi. Na vprašanje sodnika, ali je opazil tudi kakšne poškodbe pri obtoženem, pa je dejal, da je ta imel poškodovano dlan, a je bila poškodba stara že vsaj kakšnih 14 dni.



Sojenje se bo nadaljevalo jutri z zaslišanjem delavk velenjskega centra za socialno delo, dveh prijateljic Lidije Škratek in tudi njenega partnerja Aleša Mikeka.