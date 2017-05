Poklical na pomoč, našel je mrtvo žensko

OTLICA – Danes okoli 11.30 je na pomoč poklical prijavitelj, saj je tik pod vrhom Otliškega maja na težko dostopnem terenu opazil osebo, ki ni kazala znakov življenja.

Na policiji so povedali, da je bila najdena mrtva ženska, tja pa so bili poleg policije napoteni še gorski reševalci in reševalci z zdravnikom, o tem pa je bil obveščen tudi preiskovalni sodnik.

Identiteta pokojnice še ni potrjena.