Pohodniku pri sestopu zdrsnilo, padel sto metrov globoko

SV. MIKLAVŽ – Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko poroča, da so jih včeraj okoli 18.15 obvestili o padcu s pobočja na Sv. Miklavžu v Tuhinjski dolini.

Posredovali so reševalci GRS Kamnik.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je pri sestopu s Sv. Miklavža proti vasi Gradišče v Tuhinju na pešpoti zdrsnilo pohodniku, ki je padel približno sto metrov po strmem pobočju.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci GRS Kamnik, ki so ga tudi prenesli s pobočja do mesta, kjer ga je prevzelo reševalno vozilo in ga odpeljalo v UBKC Ljubljana.

Utrpel je lahke poškodbe.