Pohodnika zašla, rešili so ju gasilci

ZGORNJI RAZBOR – Ob 15.42 sta v Zgornjem Razborju pohodnika zašla s poti in obtičala v gozdu. Zaradi podrtih dreves nista mogla sestopiti do bližnje kmetije. Posredovali so gasilci PGD Podgorje, se prebili do nepoškodovanih oseb in ju pospremili na varno.