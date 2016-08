Pohodnika obšla slabost, prepeljali so ga v UKC

CERKNO – V petek ob 18.54 je na poti med Dolenjimi Novaki in planinsko kočo na Ermanovcu pohodnika obšla slabost, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Oskrbela ga je ekipa NMP ZD Idrija in ga prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana, tako da posredovanje reševalcev postaje GRS Tolmin ni bilo potrebno.