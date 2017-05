Pohodnik je omedlel

KRANJSKA GORA – Ob 12.21 so na cesti na Vršič malo nad hotelom Lek (občina Kranjska Gora) posredovali gasilci PGD Kranjska Gora, saj je pohodnik padel v nezavest.

Prvi posredovalci so ugotovili, da je moški pri zavesti, so pa počakali ob njem do prihoda reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.