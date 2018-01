VRHNIKA – Včeraj ob 16.02 je na gozdni poti od Betajnove proti Planini v občini Vrhnika pohodnik doživel epileptični napad. Posredovali so reševalci GRS Ljubljana in gasilci PGD Stara Vrhnika. Reševalci NMP RP Ljubljana so obolelega prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje RS.