Pohod v Dražgoše terjal žrtev

ŽELEZNIKI – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči na dražgoškem pohodu.

Ob 10.26 si je na pohodu od Rovtarice proti Dražgošam (občina Železniki) pohodnica pri padcu poškodovala ramo in ni zmogla sama nadaljevati poti. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so jo oskrbeli in prepeljali v Dražgoše ter jo predali v nadaljnjo oskrbo dežurnemu zdravniku na prireditvi.