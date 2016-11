Pogrešana oseba, na delu policija

NOVO MESTO – Policisti novomeške policijske uprave so v četrtek posredovali v 46 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 123 klicev.

Obravnavali so tudi prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala, in štiri take, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Vozila so zasegli štirim kršiteljem cestnoprometnih predpisov, ki nimajo veljavnih vozniških dovoljenj.

Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih.

S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Zabeležili so tudi iskanje pogrešane osebe.