Pogrešan: Bena (45) nazadnje videli blizu gostilne

Policisti PU Celje so bili danes obveščeni, da je od včeraj pogrešan 45-letni Beno Maher iz Spodnje Vižinge. Ko je odšel od doma je bil oblečen v spodnji del trenirke sive barve ter v črno športno jakno z belo črto na rokavih ter širšo belo črto na hrbtnem delu jakne.

»Pogrešani je visok približno 180 cm, je srednje postave in ima kratko postrižene temnejše lase. Nazadnje so ga opazili včeraj, okoli 14. ure, v bližini gostinskega lokala na Koroški cesti v Radljah ob Dravi,« so nam še sporočili.

Vse, ki so pogrešanega opazili, policisti prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113.