Pogrešali so prijatelja, ko so ga našli, je bilo zanj že prepozno

PODMELEC – V ponedeljek ob 16.23 so jadralni padalci (nemški državljani) pogrešili kolega, s katerim so vzleteli z vzletišča na Kobali (občina Tolmin). Po daljšem iskanju s pomočjo helikopterja SV so ga našli mrtvega tik pod vrhom Tlake, hribom med vasema Selo nad Podmelcem in Podmelcem, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Policijska uprava Nova Gorica je sporočila, da je šlo za 58-letnega nemškega jadralnega padalca: »Včeraj ob 16.31 so policiste obvestili, da skupina jadralnih padalcev (vsi nemški državljani) na Tolminskem pogreša 58-letnega prijatelja, s katerim so okoli 12. ure vzleteli z vzletišča na Kobali. Skupina 10 jadralnih padalcev je po vzletu s Kobale pristala na pristajališču v Tolminu, razen omenjenega 58-letnega jadralnega padalca. Ta se po vzletu prijateljem ni več oglasil. Ti so kasneje odšli proti Kobaridu, da bi se še enkrat spustili z jadralnim padalom s Kobariškega Stola, medtem pa so večkrat skušali priklicati tudi 58-letnika. Ker se ni odzval na njihove klice, so za pomoč zaprosili pristojne reševalne službe.«

Posredovali so gorski reševalci GRS Tolmin, ki so ob pomoči vojaškega helikopterja pregledali kraj vzleta in predvideno smer letenja 58-letnika. Prečesali so širše območje od Kobale do Vodil Vrha. Po daljšem iskanju so ga tik pod vrhom Tlake našli mrtvega v krošnji drevesa; na truplu ni bilo vidnih znakov telesnih poškodb. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.

