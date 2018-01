Pogovor jo je drago stal

LJUBLJANA – V sredo okrog 16.40 so policiste obvestili o tatvini denarja iz stanovanja na Glavarjevi ulici, ki sta jo izvršila za zdaj še neznana storilca.

Ugotovili so, da sta do stanovanja oškodovanke prišla neznana moška, jo zamotila s pogovorom, pri čemer je eden izkoristil njeno nepazljivost in odtujil denar, poroča PU Ljubljana.

Opis storilcev

Moška, stara okoli 30 let, visoka 170 centimetrov, neobrita, oblečena v temna oblačila.