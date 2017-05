Pogorela je v celoti

RODINE – V sredo ob 21.58 je v Rodinah v občini Črnomelj zagorela lesena lopa velikosti okoli 4 x 5 metrov. Lopa, v kateri je bilo shranjeno vrtno orodje (tudi kosilnica), je v celoti pogorela.

Ogenj so pogasili gasilci PGD Rodine in Črnomelj, poroča uprava za zaščito in reševanje.