LJUBNO – Ob 15.47 je na Ljubnem na skakalnici padel skakalec in se pri tem poškodoval.

Posredovali so reševalci NMP Mozirje in poškodovanca oskrbeli, nato pa ga je prevzela ekipa HNMP, ki ga je s helikopterjem SV prepeljala v UKC Ljubljana. Posredovali so tudi gasilci PGD Ljubno ob Savinji, ki so zavarovali mesto pristanka helikopterja.