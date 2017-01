Poglejte, koliko je napihal

BREŽICE – Brežiški policisti so bili v ponedeljek popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po vozišču, vozilo večkrat ustavil in ogrožal udeležence v prometu.

Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.