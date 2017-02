Poglejte, kako slovenska mladina tvega svoje življenje

MARIBOR – V sredo okrog 18.20 je skupina mladostnikov izzivala nesrečo na nivojskem prehodu ceste in železniške proge v okolici Maribora. Pred prihodom vlaka so čakali in tekmovali, kdo bo zadnji skočil s tira, strojevodja pa je, da bi preprečil trčenje, moral tudi zavirati, so sporočili iz PU Maribor.

»Nezrelo obnašanje? Nespametno obnašanje? Nerazumljivo obnašanje? Smrtno nevarno! Problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in predrznostjo udeležencev v prometu, zato pozivamo k doslednemu upoštevanju prometne signalizacije in prometnih pravil,« so zapisali v poročilu PU Maribor.