Poglejte, kaj vse so našli pri njem

LJUBLJANA – Moščanski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča na Zaloški cesti v Ljubljani pri 25-letniku opravili hišno preiskavo zaradi suma posesti in proizvodnje prepovedane droge. Pri hišni preiskavi so odkrili v dveh ločenih prostorih dva (2,5 x 1 m) in (2,1 x 1,85 m) prirejena prostora za hidroponično gojenje konoplje z vso pripadajočo opremo (svetilke, ventilatorji, filtri, časovni merilci, folije, lonci, gnojila ...), v katerih ni bilo rastočih sadik. Našli so tudi okoli 30 gramov posušene konoplje, več različno velikih praznih PVC-vrečk za pakiranje in digitalno tehtnico.

Policisti so zasegli tudi devet kosov večjih petard rdeče barve. Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba po 186. členu KZ, uveden pa bo tudi prekrškovni postopek zaradi posesti pirotehničnih izdelkov, so sporočili iz PU Ljubljana.