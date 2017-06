Poglejte, kaj se je zgodilo na območju PU Kranj

KRANJ – V petek zgodaj zjutraj je v Zapisu padel mlajši kolesar, na Bledu so policisti obravnavali padec in poškodbe osebe na invalidskem vozičku, v soboto popoldne pa je v Begunjah na Gorenjskem voznik z avtomobilom zapeljal po brežini in se prevrnil. Voznik je bil vidno pod vplivom alkohola, preizkus alkoholiziranosti pa je odklonil. Obravnavan je bil tudi zaradi kršenja javnega reda in miru na kraju nesreče, so sporočili iz PU Kranj.