Poglejte, kaj je policija zasegla osnovnošolcem

Tole so imeli pri sebi. Foto: PU Kranj

RADOVLJICA – Gorenjski policisti so letos v dveh primerih otrokom v osnovnih šolah zasegli nedovoljeno pirotehniko. Konec novembra so manjšo količino petard viper 1 odvzeli starejšemu otroku na eni od radovljiških osnovnih šol, v četrtek pa so več kosov »piratk« v osnovni šoli zasegli še na Bledu.

V obeh primerih so bile petarde najdene pri starejših otrocih, ki sodijo v kategorijo najpogosteje poškodovanih oseb zaradi nepravilne in/ali nedovoljene rabe pirotehnike, šole pa so tudi območja, kjer je največ prijav o njeni rabi.

Poziv staršem

Policija zato starše poziva, naj se z otroki pogovarjajo, stvari naj jim predstavijo realno in si z njimi ogledajo posnetke neustrezne rabe, tudi fotografije hujših poškodb rok. Zaradi objestne rabe pirotehnike lahko zelo nastradajo tudi drugi (ljudje in živali). Policija je šolo tudi pohvalila za prijavo.