Poginile so ribe! Zmanjkalo jim je kisika

MARIBOR – V nedeljo malo po poldnevu so bili mariborski policisti obveščeni, da je v vodnem zajetju na Pohorski ulici v Mariboru prišlo do pogina rib. Ker gre za pretežno manjše ribe, je materialna škoda ocenjena na okoli 100 evrov.

Policisti so skupaj z upraviteljem zajetja in pristojnimi službami ugotovili, da za pogin ni krivo onesnaženje, ampak pomanjkanje kisika v vodi. Gasilci so nato pričeli prečrpavati vodo in ji dodajati kisik.