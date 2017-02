Poginil privezan k drevesu

ORMOŽ – Ni redkost, da se nekateri nevestni lastniki in tudi drugi, ki ne spoštujejo živih bitij, izživljajo nad nedolžnimi živalmi. Vsak dogodek trpinčenja in mučenja razžalosti nešteto ljubiteljev živali, tako je bilo tudi te dni. Minuli četrtek ob 10.15 so bili policisti PP Ormož obveščeni, da so občani na območju Loperšic v gozdu našli psa, ki ga je neznanec privezal k drevesu, žival pa je poginila. »Po zbranih obvestilih in ko izsledimo lastnika psa oziroma tistega, ki ga je privezal k drevesu, bomo ustrezno ukrepali,« smo še izvedeli na PP Ormož.



Če pes ni imel čipa, bodo težko odkrili lastnika, čeprav naj bi jim bilo v pomoč dejstvo, da so Loperšice majhna vas in najbrž mnogi poznajo vse štirinožce tam naokoli. »Nikakor ne moremo prehitevati. Res je, da ljudje marsikaj počno, vendar ni nujno, da je lastnik v celoti odgovoren, saj se mu je lahko kdo za kaj maščeval z žalostno smrtjo psa. Se pa strinjam, da je lastnik vseeno tisti, ki je odgovoren za tako kruto smrt,« nam je povedal ljubitelj živali, ki ni želel biti imenovan, a se strinja, da je treba stvar raziskati do konca. Podobno menijo drugi ljubitelji, s katerimi smo se pogovarjali, in vsi s prstom kažejo na lastnika. In najpogostejše vprašanje večine sogovornikov: zakaj ljudje sploh imajo pse, če tako ravnajo z njimi?



Če lastnika odkrijejo, mu grozi zaporna in (ali) denarna kazen. Je pa Vlada RS lani uvedla nekatere spremembe kazenskega zakonika v zvezi z mučenjem živali. Storilca, ki je zaradi surovega ravnanja živali povzročil trajno pohabljenost ali njen pogin, se kaznuje z zaporom do treh let, pred spremembo zakonodaje pa mu je grozila leto nižja zaporna kazen.