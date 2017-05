Podtikala sta ponarejene bankovce

BRATONCI – V Bratoncih so policisti v četrtek prijeli dva tujca, stara 28 in 40 let, ki sta po unovčitvi ponarejenega denarja v trgovini v Beltincih pobegnila. Na podlagi zbranih obvestil so kriminalisti ugotovili, da sta okrog 11. ure v trgovini v Beltincih unovčila dva ponarejena bankovca v vrednosti 50 evrov. Nato sta poskušala unovčiti še 50- in 100-evrski bankovec v drugi trgovini. Ko je prodajalka preverjala pristnost bankovcev, sta oba pobegnila in se z vozilom odpeljala proti Bratoncem, kjer so ju policisti ob 12.15 prijeli in jima odredili pridržanje.

Eden od storilcev je bil v preteklosti že obravnavan zaradi ropa, drugi pa zaradi goljufije. Oba sta bila v soboto privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil 15-dnevni pripor, so sporočili iz PU Murska Sobota.