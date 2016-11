Podtaknjen požar v zapuščenem objektu

CELJE – Ob 16.40 je bila uprava za zaščito in reševanje obveščena, da se na Savinovi ulici v Celju močno kadi iz zapuščenega objekta.

Posredovali so poklicni gasilci PGE Celje in gasilci PGD Celje-Gaberje s tehničnim posegom odprli vrata zapuščenega objekta, razsvetlili okolico, pogasili domnevno podtaknjen požar, pregledali prostore s termokamero in prezračili prostore.

Okoliščine dogodka so pregledale pristojne službe.