Podtaknili požar, reševalci odpeljali gasilca

LJUBLJANA – Včeraj okrog 14.40 so policiste obvestili o požaru na Poti na Orle, kjer je gorel gospodarski objekt.

Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili. Pri intervencijo se je eden od gasilcev poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je za zdaj neznani storilec zanetil požar v leseni uti ob stanovanjskem objektu. Objekt je pogorel v celoti, požar pa je poškodoval še zunanjost stanovanjskega objekta (fasada, okna).

Nastalo je za približno 9000 evrov materialne škode.