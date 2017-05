Podtaknila ponarejenega

BELTINCI – Tuja državljana sta v četrtek v Beltincih poskušala unovčiti ponarejen bankovec za 100 evrov, so sporočili iz PU Murska Sobota. Ko je blagajničarka posumila, da gre za ponaredek, sta zbežala iz trgovine.



Policisti so ju izsledili v Bratoncih in obema odvzeli prostost.