Podrobnosti: Rdečo kapico je zabodel, zvlekel na hodnik in pustil umreti

MARIBOR – Mariborski policisti so na današnji novinarski konferenci razkrili podrobnosti umora, ki se je v ponedeljek zgodil na Kettejevi ulici v Mariboru. Okoli 9.30 sta se v stanovanju 75-letnega osumljenca sprla on in njegov 45-letni znance, ki so ga poznali po imenu Rdeča kapica in je pri njem občasno bival že od pomladi 2016.

»Med prepirom, ki so ga slišali tudi sosedje, je osumljenec 45-letnega moškega z nožem zabodel v predel prsi. Za tem je osumljenec žrtev odvlekel iz stanovanja na dvorišče, kjer jo je pustil ležati na hrbtu, sam pa se je vrnil v stanovanje.« V nadaljevanju so poškodovanemu z oživljanjem poskušali pomagati sosedje, na pomoč so poklicali tudi reševalce, ki so ugotovili, da je moški umrl, in so o tem obvestili policijo.

Osumljeni 75-letnik se je po prihodu policistov umaknil v svoje stanovanje, kjer so mu policisti ob 10.25 odvzeli prostost in ga pridržali.

Zahrbtno dejanje

»Ogled kraja kaznivega dejanja je opravil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, v navzočnosti okrožne državne tožilke in ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor. Pri izvedbi nadaljnjih kriminalistično tehničnih opravil in na podlagi ugotovitev sodne obdukcije je bilo nesporno ugotovljeno, da je osumljeni 75-letni moški kaznivo dejanje storil iz koristoljubja in na zahrbten način, tako da žrtev njegovega napada ni mogla zaznati,« je povedal vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl.

Danes ob 9. uri so policisti osumljenega zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku mariborskega okrožnega sodišča.