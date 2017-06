Podrobnosti o Marininem skoku: prvič brez zapletov, drugič usodno

BOVEC – Prijatelji 34-letne Marine Matić, ki se je konec tedna tragično ponesrečila v Bovcu so, strti . Simpatična temnolaska, ki je oboževala aeromitinge in skoke s padalom, je po tem, ko se ji nista odprli glavno in rezervno padalo, v prostem padu zgrmela na travnato površino bovškega športnega letališča.

Po poročanju nekaterih hrvaških medijev pa usodni skok ni bil njen prvi skok tistega dne. Pred usodnim skupinskim skokom, ko je s prijatelji uprizorila lik, je dopoldne enkrat že skočila, a takrat je potekalo vse v najlepšem redu.

Pilot v šoku

Prizor, ko je Marina negibna obležala sredi travnate površine na bovškem športnem letališču, je bil pretresljiv tudi za slovenskega pilota Damijana Cehnerja, ki je skupino padalcev popeljal na višino štiri tisoč metrov. Ko je pristal, je ugotovil, da skupina ljudi teče proti ženski, ki je ležala na tleh.

V slovo

Od preminule Marine se s posvetili na facebooku poslavljajo tudi njeni prijatelji. Teja je zapisala: »Hvala za vse lepe trenutke, objeme, smeh, nasvete, pozitivno energijo … Ostajaš v mojih mislih in srcu. Fly free now.«