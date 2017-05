Podrobnosti masakra v Izoli: umor je napovedal že pred dnevi

IZOLA – Izolo je včeraj pretresel brutalen umor. Tridesetletni Miha je hladnokrvno vzel življenje svojemu 59-letnemu očetu . Danes so koprski policisti potrdili tudi, da je bila žrtev obglavljena. Razkrili so, da je grozljivi pokol napovedal že pred dnevi.

Mama vedela, da je kriv sin

Po besedah policistov je na grozljivi prizor ob prihodu domov naletela žena pokojnega, ki je o tem nemudoma obvestila policiste. Ob prijavi je povedala, da je mož hudo poškodovan. »Takoj je bil podan sum, da je dejanje izvršil njen sin. Povedala je tudi, da je bil verjetno sin v hiši, ki jo je zaklenila, ko je odšla.«

Ob prihodu na kraj so policisti zvonili, trkali, a odziva ni bilo, zato so uporabili silo, da so vstopili v hišo. V prostoru so naleteli na truplo, v drugi sobi pa so našli 30-letnika, ki se je močno upiral, zato so pri vklepanju uporabili tudi fizično silo.

»Glede na zbrana obvestila naj bi imel osumljenec duševne težave. Na policiji smo se zato odločili, da v skladu z zakonom zagotovimo odvetnika, ki je med ogledom zagotavljal njegove pravice,« so pojasnili. Policisti so v večernih urah nadaljevali ogled kraja in ugotovili, da je osumljenec svoja oblačila odvrgel v smetiščno kanto pred hišo.

Umor napovedal že pred dnevi

Osumljenec je v policijskem pridržanju, v roku 48 ur pa bo priveden pred preiskovalnega sodnika. Kot je v izjavi za javnost pojasnil Dimitrij Marušič, osumljenec ni znan policiji, je pa v policijskih evidencah zabeležen v povezavi z dvema kršitvama prometnih pravil, dvakrat je že bil tudi prisilno hospitaliziran.

Pred nekaj dnevi, natančneje 8. maja, so na številko 112 prejeli klic iz te hiše, v katerem je anonimni moški sporočil, da se bo čez dve uri zgodil umor. Center je o tem nemudoma obvestil policijo, a je oče zagotovil policistom, da se bo pogovoril s sinom in ga odpeljal na zdravniški pregled.