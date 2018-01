Podrl jo je neznanec, sumijo na kaznivo dejanje

CERKNO – V ponedeljek ob 13.40 so policiste PP Idrija obvestili o nesreči s telesno poškodbo na smučišču Cerkno.

Po prvih podatkih se je nesreča zgodila okoli 13. ure na delu proge Počivalo, kjer se je v 41-letno smučarko, ki je med smučanjem uporabljala smučarsko čelado, zaletel za zdaj še neznani smučar. Pri tem je ta padla in si poškodovala glavo.

Zaradi udarca je bila krajši čas brez zavesti. Ko se je ovedela, je odsmučala do postaje Počivalo, nato pa so ji prvo pomoč nudili reševalci reševalne službe smučarskega centra. Kasneje so poškodovano 41-letnico doma z območja Dolenjske prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Idrija, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, poroča PU Nova Gorica.

O varnostnem dogodku na smučišču je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti primer preiskujejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.