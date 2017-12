Podrl drog javne razsvetljave in se prevrnil na bok

DESTRNIK – V noči na soboto ob 3.14 se je v naselju Placar v občini Destrnik zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s ceste, podrlo drog javne razsvetljave in se prevrnilo na bok.

Posredovali so gasilci PGD Ptuj, ki so razsvetlili kraj trčenja, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili ponesrečenega iz vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči so ponesrečenca oskrbeli na kraju in ga nato prepeljali v ptujsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.