Podoživel usodni dan

TRŽIČ – Sojenje 32-letnemu Dušku Krupljaninu, ki mu obtožnica očita napad na policista, se počasi bliža koncu. Eden od ključnih delov sojenja se je te dni odvil na ulicah Tržiča. Tja so policijsko in reševalno vozilo parkirali podobno, kot sta bili na osrednji mestni ulici zaustavljena tistega aprilskega popoldneva, ko je policist streljal s službeno pištolo.

Ta je na sojenju pojasnil, da je strel sprožil zato, da bi se ubranil napada bratov Krupljanin, obtoženi Duško Krupljanin pa ves čas odločno zanika, da bi napadel policista. V nasprotju z njim je mlajši brat Danijel očitano mu kaznivo dejanje priznal, zaradi česar so mu na kranjskem sodišču že dosodili polletno zaporno kazen.

Sojenje Dušku Krupljaninu, ki mu očitajo napad na policista, se bliža koncu.

Tokrat se je torej porota odpravila na ulice Tržiča, kjer so se trudili razvozlati, komu naj verjamejo. Terensko delo senata so budno spremljali prijatelji in sorodniki obtoženega, medtem ko so ostali mimoidoči brez kakšnega posebnega vznemirjenja hodili mimo. Porotniki so v kake pol ure preverili, kolikšne delčke dogodka so lahko tistega aprilskega dne ujele priče. Te so v zadnjih mesecih na sodišču podrobno pojasnjevale o zapletu, ki je brata Krupljanin pripeljal na zatožno klop.

Še to: Dušku Krupljaninu, nedvomno enemu najbolj gostobesednih obtožencev, kar jih je v zadnjem času prestopilo prag največje kranjske sodne dvorane, so konec lanskega leta odpravili hišni pripor. Po osmih mesecih pripora se je sodnica Andrijana Ahačič za takšno potezo odločila, ker je bil brat Danijel, ki je na predobravnavnem naroku krivdo priznal, za isto kaznivo dejanje obsojen na pol leta zapora.