Podivjani Land Rover: voznik najprej trčil v zid, potem še v stanovanjski objekt

IDRIJA – V sredo nekaj pred 17. uro so policiste PP Idrija obvestili o prometni nesreči I. kategorije v Idriji (Gregorčičeva ulica), v kateri je bilo udeleženo terensko vozilo (znamke Land Rover). Na kraju so policisti med drugim ugotovili, da je 70-letni voznik s terenskim vozilom vozil iz smeri Godoviča proti centru mesta. Med vožnjo je v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in se z vozilom zaletel v obcestni zid in nato v stanovanjski objekt (na desni strani). V prometni nesreči je bilo omenjeno vozilo popolnoma uničeno.

Idrijski policisti so vozniku v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki pa ga je slednji odločno odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Na kraju prometne nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe, so sporočili iz PU Nova Gorica.