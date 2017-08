Podiral smreko, ko ga je usekalo po glavi

LOME – Danes dopoldan se je zgodila delovna nesreča pri sečnji lesa v gozdu na območju zaselka Lome, v kateri se je poškodoval 49-letni gozdar, državljan Hrvaške. Do delovne nezgode je prišlo med podiranjem smreke in uporabe traktorskega vitla za kontroliran padec drevesa, so sporočili novogoriški policisti.

Takrat se je veriga na koncu jeklene vrvi strgala in po glavi udarila delavca. Kasneje so lažje telesno poškodovanega moškega zdravniško oskrbeli zdravstveni delavci v ZD Idrija, nato pa je bilnapoten na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.