Pod vplivom več kot treh promilov ujet za volanom

KRANJ – Gorenjski policisti so preko vikenda zasegli pet motornih vozil, od tega tri osebne avtomobile ter po en traktor in moped. Vozila so policisti zasegli, ker so bili vozniki z njimi v prometu udeleženi brez veljavnih vozniških dovoljenj, eden pa tudi močno pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal celo več kot tri promile (1,54 mg/l) alkohola, v takšnem stanju pa je na Jesenicah na parkirišču povzročil prometno nesrečo z materialno škodo in pobegnil. Policisti so ga izsledili in proti njemu vodijo postopek.

V prometnih nesrečah sta bila dva voznika pod vplivom alkohola udeležena tudi danes ponoči. Eden od njiju je zaradi nepravilne strani vožnje in alkohola (0,68 mg/l) nesrečo povzročil v Železnikih, drugi pa zaradi istega razloga in 0,58 mg/l v Zgornjih Bitnjah. V obeh nesrečah je nastala samo materialna škoda.

Še pred morebitnimi nesrečami pa so policisti iz prometa v petek v Mošnjah izločili voznika z 0,82 mg alkohola v litru izdihanega zraka. V soboto je bil po zelo nezanesljivi vožnji na gorenjski avtocesti iz prometa izločen in pridržan voznik z 1,25 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na Primskovem so policisti vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, v Lescah pa je bil na vožnji ustavljen opit voznik (0,90 mg/l).

Danes ponoči je pri Svetem Duhu pijan voznik na vozišču ceste (kjer proti Škofji Loki poteka promet) za volanom celo zaspal. Preizkus alkoholiziranosti pri njem je pokazal 0,83 mg/l.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos pravi, da je »alkohol zelo nevaren že pri bistveno nižjih stopnjah, stanje voznikov pri takih vrednostih, kot so bile ugotovljene ta vikend, pa jim ne daje praktično nobene možnosti, da bi v kritičnih situacijah lahko pravilno, če sploh, reagirali. V takem stanju se voznik težko prilagaja hitrim svetlobnim spremembam, to pa je v slabem vremenu, dežju in na mokri cesti še posebej kritično. Križišča voznik pod takim vplivom alkohola prevozi večinoma na pamet, ker zaradi zoženega zornega kota oči ne more več pravočasno dojemati, kaj prihaja z njegove leve in desne strani. Praviloma vozi s premajhno varnostno razdaljo, prehitro ali prepočasi, reakcije so prepozne in večinoma napačne, na nekatere nevarnosti voznik tudi sploh ne reagira več in vse to povečuje pot ustavljanja in daljša reakcijski čas. Zato še enkrat opozarjamo: Vozite le trezni! Statistični podatki: V letošnjem letu so policisti na območju Policijske uprave Kranj obravnavali 1192 nesreč. Umrlo je 6 udeležencev, 55 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 284 pa lažje. 85 povzročiteljev nesreč je bilo pod vplivom alkohola (v 2016 jih je bilo 114). Odrejenih je bilo preko 25.000 preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bil rezultat pri 886 preizkusih pozitiven.«