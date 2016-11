Pod vplivom drog sedel za volan

DOBROVO – V četrtek so policisti v poznih večernih urah v naselju Dobrovo ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Rezultat testa je bil pozitiven, zato so policisti vozniku odredili strokovni pregled. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.