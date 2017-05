Pod vplivom drog in alkohola v avtu

KRANJ – V sredo so na Gorenjskem obravnavali tri voznike, ki so s svojo udeležbo predstavljali tveganje za ostale udeležence.



Dva taka voznika so ustavili radovljiški policisti in enega iz prometa izločili, ker je bil pozitiven na hitrem testu za prepovedane droge in je odklonil strokovni pregled, drugemu pa so nadaljnjo vožnjo prepovedali zaradi vožnje pod precejšnjim vplivom alkohola (0,74 mg/l).

Voznika z 0,61 mg/l so iz prometa izločili tudi gorenjski prometni policisti, so sporočili iz PU Kranj.