Pod vplivom 0,81 mg/l srečal može v modrem

KRANJ – Gorenjski operativnokomunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel štiri obvestila o prometnih nesrečah s pretežno manjšo materialno škodo, tri prijave o kršitvah predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju in pet v zasebnem prostoru (kršitve so bile povezane s hrupom in prepiri), s področja kriminalitete pa o sumu tatvin.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so policisti v Kranju včeraj popoldan pridržali voznika, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,81 mg/l.

Ponoči so na gorenjski avtocesti iz prometa izločili voznika, ki je osebni avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.