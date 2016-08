Pod Turškim žlebom našli mrtvega planinca

CELJE – Zadnji vikend v avgustu je zahteval še eno smrtno žrtev. Iz PU Celje poročajo o gorski nesreči na območju Turškega žleba.

»Od Okrešlja navzgor, okoli 150 metrov do vstopa na žleb ne melišču je bil v dopoldanskih urah najdem mrtev planinec. Člani GRS in vojaški helikopter, z njim pa tudi policist gorske enote policije, so opravili ogled,« je sporočil tiskovni predstavnik Peter Pungartnik.

Več sledi ...